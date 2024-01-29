Главный онколог Югры рассказал, при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу

В Югре на учете у онкологов состоит более 37 тысяч жителей. Только за последний год выявлено 4 662 человека, страдающих онкозаболеваниями. У 61,2% пациентов рак выявлен на ранних стадиях – первой и второй. О том, когда на какие сигналы организма важно обратить внимание − рассказал главный онколог Югры Евгений Билан.

«В 2023 году из вновь выявленных случаев заболеваний у мужчин чаще всего регистрировался рак предстательной железы, на втором месте – рак легкого, на третьем – рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, на втором месте – рак толстого кишечника, на третьем − рак кожи», − сообщил специалист.

Раннее выявление онкологических заболеваний позволяет оказать наиболее эффективное лечение. Поэтому важно регулярно проходить медицинское обследование и обратиться к врачу при обнаружении у себя настораживающих симптомов.

Онколог перечислил некоторые признаки, которые должны стать сигналом для обращения:

1. Значительная потеря веса без изменения образа жизни;

2. Любые признаки кровотечения из внутренних органов (кровь в моче, испражнениях, частые кровотечения из носа без видимых причин и др.);

3. Необычные выделения из молочных желез и прямой кишки, беспричинные расстройства стула;

4. Резкое ухудшение самочувствия, снижение аппетита, иногда тошнота при нормальном состоянии желудочно-кишечного тракта;

5. Длительное ощущение дискомфорта в каком-либо органе (першение или сдавливание в горле, давление в области грудины, брюшной полости или малого таза);

6. Необъяснимые головные боли, ухудшение зрения, слуха или координации;

7. Прощупываются уплотнения в любой части тела, особенно в молочных железах, есть увеличение и уплотнение лимфатических узлов;

8. Необъяснимое и длительное лихорадочное состояние, боли, повышение температуры;

9. Любые кожные новообразования, заметные изменения родинок, бородавок, полипов и др. (особенно с кровоточивостью).

«Если вас что-то беспокоит не стоит откладывать визит к специалисту, потому что в большинстве случаях на ранних стадиях рак успешно лечится», − резюмировал Евгений Билан.