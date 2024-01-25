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​Югорчане испекли торт в виде карты мира без США и посвятили это творение президенту

В Югре испекли торт в виде карты мира, где между Канадой и Мексикой растекся океан

​Югорчане испекли торт в виде карты мира без США и посвятили это творение президенту
Фото ugra-news.ru

Несколько югорских семей решили поздравить президента России с именинами при помощи оригинального торта. Выполнен он в виде карты мира, где отсутствуют Соединенные Штаты Америки – между Канадой и Мексикой простирается океан (Тихий или Атлантический – не уточняется). Торт размером 80 см на 120 см выполнен из бисквита с черничной начинкой, сверху покрыт кремом, материками из сахарной бумаги, края украшены черникой.

Сделано это было 24 января на день именин Владимира. «Это славянское имя переводится как «владеющий миром», поэтому изображение карты мира вполне символично. Коллективно решили не прорисовывать США — это демонстрирует историческое отношение россиян и конкретно югорских семей к Соединенным штатам — как это государство относится к другим странам, игнорируя принципы взаимного уважения, так и мы нему», – объяснил творческое решение один из авторов кулинарного произведения, активист «Движения Первых» Александр Пирожников.

К слову, историческое отношение россиян в целом к США за последние 30 лет выглядит примерно следующим образом (инфографика по итогам опросов «Левада-центра», который российское государство считает иностранным агентом):

В мае 2023 года россияне высказали преимущественно негативное отношение с Соединенным Штатам – 77%, позитивно к этой стране относились 12% респондентов, и еще 11% не смогли определиться с предпочтениями.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 305, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 17:03
Вполне российские мечты «гордых славян», президенту понравится: если хочешь жить лучше, чем сосед, для этого не надо строить свой дом лучше, чем у соседа – сожги дом соседа.

Кстати, Аляску кому отдали эти гордые кулинары картографы – Канаде?

Alkonowa1ow
Сегодня в 17:33
«Канал имени Путина, между Мексикой и Канадой, говорите товарищ Ковальчук?»
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