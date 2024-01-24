В Югре сиделка похитила с карты пенсионера 400 тысяч рублей

В Нижневартовском районе перед судом предстанет 39-летняя жительница г. Покачи. Она обвиняется в краже, совершенной с банковского счета в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, обвиняемая подрабатывала сиделкой по уходу за пожилым мужчиной. Она знала пин-код банковской карты пенсионера, поскольку покупала для него продукты.

«В период с мая по июль 2023 года она похитила денежные средства с банковской карты пенсионера на общую сумму более 400 тыс. Рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению», - отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия обвиняемая частично возместила причиненный пожилому мужчине ущерб.