Должник из Югры пожаловался на назойливые звонки крупного банка

Житель Белого Яра взыскал 390 тысяч рублей с банка за навязчивые звонки. Финансовая организация пыталась заставить его расплатиться по кредиту с 2022 года. Однако теперь банку придется выплатить штраф, который превышает сумму этого долга, рассказали в пресс-службе УФССП Югры.

«Всего в течение 2023 года один из крупнейших банков нашей страны за нарушение прав жителя п. Белый Яр был привлечен пять раз к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ, и был вынужден оплатить административные штрафы на общую сумму 390 тысяч рублей. Размер штрафных санкций превысил сумму долга югорчанина», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее югорчанку оштрафовали за попытку провезти песок из Индии без соблюдения норм.