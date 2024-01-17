Кражи и мошенничества оказались самыми распространенными видами преступлений в ХМАО

В Югре в 2023 году зарегистрировали 21 тысячу криминальных деяний. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, которая проанализировала состояние преступности за прошлый год.

«Благодаря совместным усилиям всех правоохранительных органов в регионе не допущено существенного роста преступности – всего зарегистрировано 21 тыс. криминальных деяний. Наибольшее снижение отмечается в г. Белоярский, г. Когалыме и Нижневартовском районе», - говорится в сообщении.

Уточняется, что почти половина преступлений пришлась на кражи и мошенничества. Каждое второе хищение мошенники совершили дистанционно с использованием средств мобильной связи. При этом сократилось число краж из квартир, грабежей и разбоев, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними.

В 2023 году возросло количество выявленных налоговых и коррупционных преступлений, а также преступлений в сфере миграции и связанных с уклонением от уплаты алиментов на детей.

Ущерб от преступных посягательств увеличился почти в два раза - до 8 млрд рублей. Более половины суммы удалось возместить, в том числе благодаря аресту имущества обвиняемых стоимостью 1,3 млрд рублей.

В целом раскрываемость преступлений в округе в 2023 году составила почти 60%. Уточняется, что у половины злоумышленников было криминальное прошлое, а каждое пятое деяние совершено в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что в Югре в 2023 году на 5,4% увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Наибольшее число дистанционных краж и мошенничеств злоумышленники совершили в отношении жителей Сургута , Нижневартовска, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска.