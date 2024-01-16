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В Сургутском районе до весны будут принимать елки на переработку

Сдать новогоднюю елку на переработку в Сургутском районе можно до 1 марта

В Сургутском районе до весны будут принимать елки на переработку
Фото: ru.freepik.com

Жителям Сургутского района предлагают не выбрасывать новогодние елки, а сдать их на переработку. Сделать это можно во всех поселениях районах с 5 января по 1 марта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Деревья измельчат спецтехникой, а полученную щепу направят на отсыпки декоративных клумб, троп для устранения топких мест, корм животным, если ель еще не высохла, и на другие направления. Важно привозить деревья без мишуры и прочих декоративных элементов, так как это может навредить животным или испортить технику по измельчению», - рассказала замначальника отдела экологии и обращения с отходами администрации Наталья Огородник.

Адреса пунктов приема елок указаны на карточках ниже.


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16 января в 15:57, просмотров: 272, комментариев: 0
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        }
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