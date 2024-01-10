​В Советском школьников перевели на дистант из-за коммунальной аварии

В Советском учеников школы №4 временно перевели на дистанционное обучение из-за коммунальной аварии. Об этом сообщается в группе районном мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с порывом сетей теплоснабжения по улице Орджоникидзе в городе Советский в детском саду “Тополек” и школе №4 температурный режим не соответствовал нормам СаНПиНа. В настоящее время специалисты развоздушивают системы отопления в данных организациях. Принято следующее решение: в школе №4 9 и 10 января ученики переведены на обучение с применением дистанционных технологий. В детском саду “Тополек” температурный режим постепенно приходит в норму, поэтому воспитанники объединяются и размещаются в тех групповых помещениях, где нормализуется тепловой режим», — рассказала начальник управления образования администрации Советского района Наталья Черемных.

Коммунальная авария произошла в Советском вечером 8 января. Для проведения ремонтных работ на нескольких улицах временно ограничили теплоснабжение. Проверку проводит СУ СКР по ХМАО.