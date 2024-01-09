152 места остаются вакантными для учителей в ХМАО

Среди регионов, где наблюдается дефицит школьных учителей, оказались ХМАО, ЯНАО и Тюменская область. Об этом пишут «Известия». Всего проблема с нехваткой кадров в образовательных учреждениях наблюдаются как минимум в 20 субъектах РФ.

«В Орловской области в конце 2023 года вакантными были 160 учительских ставок (в 2022-м — 198), в Ханты-Мансийске — 152, на Ямале — 170 (в 2022-м — 206), в Чувашии — 153 (в 2022-м — 181), во Владимирской области — 100 (в 2022-м — 85), Брянской — 80, Еврейской автономной области — 86, Тюменской — 57», — сообщают «Известия».

Среди основным причин, из-за которых учителя увольняются, назвали высокую нагрузку и неравномерные размеры зарплат. Однако в Минпросвещения заявили, что коллективы школ укомплектованы.