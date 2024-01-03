В ночь с 3 на 4 января югорчане смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды

В ночь с 3 на 4 января югорчане могут увидеть первый звездопад года – метеорный поток Квадрантиды. При ясной погоде с Земли будет заметно 120 падающих звезд в час. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

Искать звездопад нужно над северо-восточным горизонтом. Область вылета метеоров будет располагаться под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Астрономы ожидают до 120 вспышек-метеоров в небе.

«Лучшее время для наблюдений - с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом. Но условия наблюдения Квадрантид в 2024 году не очень благоприятны. Луна в фазе последней четверти (4.01.24) восходит после полуночи и помешает наблюдению метеоров», – сообщили в планетарии.

Ежегодный метеорный поток наблюдается с 28 декабря по 12 января. Свое название он получил от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенной Квадрант.