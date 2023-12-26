В Нягани осудили бывшего заместителя главврача поликлиники за мошенничество

Няганский горсуд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главного врача по хозяйственным вопросам городской поликлиники №1. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Подсудимый изготовил фиктивные договоры на оказание услуг медучреждению. Он оформил контракты на транспортные услуги, техобслуживание и чистку транспорта, на уборку и вывоз снега. На основании этих документов были перечислены денежные средства, которыми подсудимый распорядился по своему усмотрению», - отметили в пресс-службе.

В результате поликлинике был причинен материальный ущерб на сумму более 4 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.