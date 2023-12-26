ФАС рекомендовала снизить цены на перелеты из ХМАО

Федеральная антимонопольная служба провела анализ 330 наиболее востребованных маршрутов в период новогодних праздников и рекомендовала снизить цены на билеты. Среди компаний с завышенной стоимостью оказались и перевозчики ХМАО, сообщают в официальном телеграм-канале ведомства.

«Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате проведенной службой работы в продаже появились билеты по сниженным от 7% до 39% ценам», – говорится в сообщении.

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