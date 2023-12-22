Школы Сургутского района проверяют на антитеррористическую защищенность

В Сургутском районе в преддверии новогодних каникул проходит проверка школ на соответствие требованиям антитеррористической защищенности. Ревизию инициировал департамент образования, сообщает пресс-служба районной мэрии.

«Мы проверим все общеобразовательные школы до конца недели. Одним из важных критериев обеспечения безопасности – это бесперебойная работа видеонаблюдения, охранной сигнализации, устройств контроля доступа. Наши образовательные организации обеспечены видеонаблюдением с возможностью сохранения записей до одного месяца», – отметила замдиректора департамента Ирина Полякова.

Уточняется, что в школах уже утвердили графики работы должностных лиц и организовали пропускной режим.