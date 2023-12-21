В Лангепасе вынесли приговор мужчине, который жестоко убил собаку

В Лангепасе осудили мужчину, который в сентябре жестоко расправился с собакой. Как пишет издание «Звезда Лангепаса» со ссылкой на местную прокуратуру, 53-летний горожанин «с целью причинения боли и страданий безнадзорной собаке» подвесил ее на ветке дерева и оставил умирать. Все остальные травмы были нанесены уже после того, как животное погибло.

Югорчанин сообщил, что убил собаку, так как та часто на него нападала. После психиатрической экспертизы мужчину признали вменяемым. Подчеркивается, что обвиняемый вину признал, он является инвалидом и имеет детей — эти факты принимались во внимание судом, который вынес приговор.

«С учетом позиции государственного обвинителя… суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком три года условно с возложением обязанностей, злостное неисполнение которых в течение двух лет испытательного срока влечет замену наказания и направление осужденного для отбывания наказания в исправительную колонию. Приговор в законную силу не вступил», – заявили в пресс-службе прокуратуры.