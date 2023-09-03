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В Югре мужчина жестоко убил собаку и уснул рядом с ее трупом

В Лангепасе расследуют дело о жестоком убийстве собаки

В Югре мужчина жестоко убил собаку и уснул рядом с ее трупом
Фото: pixabay

В Лангепасе жестоко расправились с собакой, которую собирались забрать в приют. Об этом рассказали представители фонда помощи бездомным животным «Дай лапу, друг».

По словам волонтеров, у четвероногого были хозяева, однако они умерли. Животное планировали приютить в вольере на территории приюта, но оно пропало. Во время поисков зоозащитники зашли в вагончик, где обнаружили мужчину, спящего на мертвой собаке. Труп был сильно изувечен.

Тело животного отправлено на экспертизу, представители фонда помощи написали заявление в полицию.

«Я полностью поддерживаю мнение относительно того, что виновные в этом страшном злодеянии (жестокое обращение с животными) должны понести наказание. Расследование этого вопиющего факта уже проводят правоохранительные органы. Администрация города в этом деле готова оказать всяческое содействие в рамках своих полномочий», – передает издание «Звезда Лангепаса» слова мэра Сергея Горобченко.

Личность подозреваемого в преступлении уже установлена.


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03 сентября в 11:06, просмотров: 878, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
03 сентября в 17:07
“Когда я гляжу в глаза собаке, то мне кажется, что у неё есть ум»- писать о наших четвероногих друзьях один из известных писателей. Когда Я, смотрю на то, что творят зоозащитники, то меня кажется, что у них не хватает ума, чтобы решить проблему бродячих собак цивилизованно и с наименьшими затратами для бюджета. Ведь то, что они творят сегодня, это борьба Дон Кихота с «ветряными мельницами». И в эту борьбу с «ветряными мельницами» они ввязали Государственную Думу, Правительство РФ и главное федеральный, региональный и муниципальные бюджеты. Но к каждой бродячей собаке «милиционера» не приставишь. И вот этот случай в Лангепасе наглядно показывает эту борьбу с «ветряными мельницами». Да там подключился и бывший прокурор, а ныне глава Лангепаса господин Горобченко и правоохранительные органы города и уверен, что злодея найдут и накажут. Возможно даже посадят и за решетку. Хотя возможно им окажется бездомный бомж. А отсюда следует, что вначале нужно построить и определить на содержание всех бездомных людей, чтобы воспитать у них чувства гуманизма и к собакам в том числе. Это раз. Далее необходимо произвести учёт и регистрацию всех собак в Лангепасе и в Югре в целом. Два. Чтобы потеряв хозяина, пёс немедленно оказался бы в приюте «собак-сирот». Повысить ответственность хозяев за содержание пса и жестоко штрафовать их за выгон собак на улицы для бомжевания. . Три. При выполнении всех трёх условий такого такого бесчеловечного отношения к животным, как это произошла в Лангепасе, просто не будут от слова совсем. Но что делают на самом деле зоозащитники? У них ведь есть приюты. Но собаки в них почему-то не попадают, а попадают в руки таких же, как они, уличных бомжей на двух ногах. Что произошло с данной собакой следует выяснить правоохранительным органам. Но не исключено, что в вагончике произошла «пьяная ссора между хозяином и бродячим псом». В результате пытаясь защититься от собачьих клыков хозяин бил собаку чем попадя и результате лишил жизни. Я не ручаюсь за истинность такой версии, но в собаке есть всё-таки звериный инстинкт, потому как ее предок был волк, а волк это по определению не друг человека. Впрочем, зоозащитникам надо не мучить себя и других и тупо перенять опыт Германии, где 34 млн собак и порядок с собаками налажен идеальный. Бродячих собак там нет от слова совсем. Тем более, что в Конституции РФ есть статья о защите животных, что зоощитникам дает право раз за разом обратиться в ГД за законом о регистрации собак, взыскания налогов с владельцев собак и введение высоких штрафов за выбрасываетесь их на улицу. А так все что-то делают, все чём-то занимаются по защите собак, а собак на улицах не становятся меньше. И они становятся жертвами насилия со стороны людей, как в Лангепасе. С этим надо что-то делать.
Алёна Кожевова Alkonowa1ow
04 сентября в 13:23
Добрый день. Согласно фото, который опубликовали волонтеры, там далеко не попытка спастись от нападения собаки. К сожалению, фотографии попадают под категорию "шок-контент", поэтому не опубликованы
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