В Лангепасе расследуют дело о жестоком убийстве собаки

В Лангепасе жестоко расправились с собакой, которую собирались забрать в приют. Об этом рассказали представители фонда помощи бездомным животным «Дай лапу, друг».

По словам волонтеров, у четвероногого были хозяева, однако они умерли. Животное планировали приютить в вольере на территории приюта, но оно пропало. Во время поисков зоозащитники зашли в вагончик, где обнаружили мужчину, спящего на мертвой собаке. Труп был сильно изувечен.

Тело животного отправлено на экспертизу, представители фонда помощи написали заявление в полицию.

«Я полностью поддерживаю мнение относительно того, что виновные в этом страшном злодеянии (жестокое обращение с животными) должны понести наказание. Расследование этого вопиющего факта уже проводят правоохранительные органы. Администрация города в этом деле готова оказать всяческое содействие в рамках своих полномочий», – передает издание «Звезда Лангепаса» слова мэра Сергея Горобченко.

Личность подозреваемого в преступлении уже установлена.