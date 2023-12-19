На автодороге в Нижневартовском районе 21-водитель спровоцировал аварию с летальным исходом

В понедельник, 18 декабря, на автодороге «Сургут-Нижневартовск» произошло ДТП с летальным исходом. В аварии погибли двое − 53-летний водитель «Hyundai» и 22-летний пассажир «Лады».

«Около 19:05 на 154 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе, 21-летний водитель «Лада Приора», по предварительным данным, выехал на полосу дороги, предназначенную для встреченного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Hyundai». В результате происшествия 53-летний водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель и пассажир Лады доставлены в медицинское учреждение, где позднее, скончался 22-летний пассажир», − сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали шесть ДТП, в которых двое человек погибли и шестеро − получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.