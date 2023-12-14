Югорский центр помощи бездомным животным стал призером национальной экологической премии

Центр помощи бездомным животным «Переправа» югорского движения «Дай лапу» стал призером Национальной экологической премии. Он получил третье место в номинации «Мы в ответе», сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном телеграм-канале.

«Уникальная площадка учит помогать пушистым и хвостатым, развивает добровольчество в нашем округе. И эта работа не осталась без внимания экспертов премии – третье место в номинации “Мы в ответе”», - сказано в сообщении.

«Друзья, это общая победа! Спасибо, что доверяете и поддерживаете на протяжении десяти с лишним лет! Благодаря нашей совместной работе мы становимся все ближе к решению проблемы бездомных четверолапых», – написали общественники в своих соцсетях.

Движение также получило специальный приз за создание центра и активную просветительскую работу.