Компьютерная игра от югорских разработчиков станет доступна через пару недель

В субботу, 9 декабря, в Сургуте представят компьютерную игру о коренных жителях округа «Югра - история Агны». Проект, созданный по мифам и легендам ханты и манси, разрабатывали два года. А уже через пару недель можно будет опробовать игру совершенно бесплатно, сообщили в телеграм-канале «Югра Официально».

«Это не просто развлечение, а увлекательное погружение в мир легенд ханты и манси, рассказанных через сюжет о судьбе двух детей — Агны и Митри. Тебя ждет множество интересных заданий, встречи с таинственными персонажами и, конечно же, захватывающие приключения в магических лесах», − говорится в сообщении.

Презентация игры пройдет в арт-резиденции «Квартира» в 16:00