Пункты обогрева заработали на загородных трассах в Сургутском районе

На загородных трассах в Сургутском районе открыли стационарные пункты обогрева для автомобилистов. Они размещены на действующих заправочных станциях и в помещениях пожарных частей в направлениях Нижневартовска, Когалыма и Нижнесортымского, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В случае необходимости автомобилисты могут здесь согреться, выпить горячего чая, отдохнуть, зарядить мобильные телефоны. Кроме того, в случае необходимости на автодорогах могут быть развернуты мобильные пункты обогрева. В наличии управления по делам ГОиЧС таких мобильных пунктов - два», - сказано в сообщении.

Стационарные пункты обогрева расположены на следующих участках:

- 75 км Сургут – Нижневартовск, АЗС «Лукойл»;

- 65 км Лянтор - Нижнесортымский, пожарная часть;

- 74 км Сургут – Когалым, пожарная часть;

- 88 км Лянтор – Нижнесортымский, КПП НГДУ "Нижнесортымскнефть";

- 2 км Лянтор – Нижнесортымский, пожарная часть.

В сильные морозы водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок. Если возникает необходимость, то следует соблюдать ряд правил.

«Нужно обязательно проверить автомобиль на исправность, взять теплые вещи, спальник, теплое питье, запасные варежки, иметь запасную емкость с топливом. Самые частые случаи остановки автомобилей в мороз на трассе - это небольшое количество топлива», - сказал и.о. начальника управления по делам ГОиЧС администрации Сургутского района Фрол Антохин.