В ХМАО с чиновников взыскали незаконные премии на сумму свыше 2 млн рублей

В Октябрьском районе ХМАО с глав трех поселений взыскали незаконно полученные премии. Соответствующее решение вынес суд, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Прокуратура Октябрьского района в ходе надзорных мероприятий установила, что главами с.п. Унъюган, с.п. Карымкары и бывшей главой г.п.Талинка в период с 2020 г. по 2022 г. издавались распоряжения о выплате себе премий по результатам работы за квартал и год», - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что, согласно законодательству, оценка деятельности главы поселения и его премирование относятся к исключительной компетенции Совета депутатов муниципалитета. Однако главы югорских поселений поощряли себя по собственному усмотрению.

Прокурор района обратился в суд с исками, в которых потребовал признать самостоятельные выплаты премий незаконными. Суд иск удовлетворил и взыскал с чиновников свыше 2 млн рублей.