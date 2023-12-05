В ХМАО продают самое дешевое в России шампанское

Самое дешевое в России шампанское можно купить в городе Белоярский в ХМАО. Одна бутылка здесь стоит 301,9 руб., пишут со ссылкой на «Руспродсоюз» «Известия».

По данным компании, средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 6,25% - до 465,6 руб. При этом цены в субъектах страны серьезно разнятся. Если в ХМАО можно найти самое дешевое шампанское, то самое дорогое продается на Чукотке - 757,2 руб. за бутылку. В Москве один из главных атрибутов Нового года стоит 541,6 рубля, в Санкт-Петербурге - 520,6 рубля.

В Калининградской области шампанское стоит в среднем 465,5 рубля, в Краснодарском крае — 533,2 рубля, в Красноярском — 497,2 рубля. В Челябинской области бутылка игристого обойдется в 399,6 рубля, в Татарстане — в 367,4 рубля.

В преддверии Нового года цены на шампанское вряд ли поднимутся, выразил мнение зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объемах продаж. Более того, большинство сезонных категорий в преддверии новогодних праздников реализуется по скидкам и акциям», — сказал эксперт.