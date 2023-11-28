Строительство трассы между ХМАО и Свердловской областью начнется в 2025 году

Югра построит трассу до Екатеринбурга, которая сократит путь на 300-400 километров. Об этом пишет 86.ru со ссылкой на директора депдорхоза Югры Александра Лебедева.

«Мы планируем строительство нового транспортного коридора, который свяжет ХМАО и Екатеринбург: это дорога Екатеринбург — Верхняя Тавда, далее — на Куминский Кондинского района, Урай, Светский, Приобье, Андру, Сосновку и выход на Ямал. Для всех жителей центрального и восточного районов округа, которые хотят поехать в Екатеринбург, время в пути сократится примерно на четыре часа», — прокомментировал глава ведомства.

В первую очередь округу предстоит построить до границы со Свердловской областью 23 километра дороги, а власти Свердловской области проложат 73 километра. Реализация проекта начнется в 2025 году.