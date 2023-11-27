Губернатор Югры провела заседание Семейного совета региона

На форуме «Десятилетие детства. Счастливая семья – счастливые дети», проходящем в Ханты-Мансийске, губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание Семейного совета. Обсуждение состоялось на фоне предстоящего в России Года семьи в 2024 году, объявленного указом президента Владимира Путина.

На совете обсуждались вопросы применения медиативных технологий в образовании и реализации гражданских инициатив по поддержке семейных ценностей. Наталья Комарова отметила, что в 2023 году в России зарегистрировано 32,7 тысячи служб медиации, из них 28,7 тысячи работают в образовательных организациях, в том числе – в 274 организациях автономного округа. Только в Югре в деятельности служб медиации участвуют более 400 старшеклассников.

«Важно, что медиативные технологии активно используются югорскими школьниками. Так, в деятельность служб медиации вовлечены 423 старшеклассника, 190 из них прошли обучение, организованное руководителями служб медиации в образовательных организациях», – подчеркнула глава региона.

Губернатор поручила департаменту образования и науки включить программу «Юный медиатор» в план летней оздоровительной кампании 2024 года, чтобы углубить вовлечение подростков в медиативные практики.

Кроме того, Наталья Комарова успехи некоммерческих организаций Югры в разработке проектов, направленных на поддержку семей. Из 250 представленных проектов по тематическому направлению «Поддержка семьи, матерей, отцовства и детства» 106 получили грантовую поддержку. Как пример успешной гражданской инициативы был представлен проект Ирины Токаревой из Сургута, направленный на помощь семьям с детьми и молодым людям с инвалидностью.

В завершении заседания Наталья Комарова предложила создать «югорскую смартеку» – базу данных успешно внедренных проектов и технологий в области общественно полезных услуг и социального предпринимательства, чтобы распространить успешный опыт по всему региону.