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Глава Югры считает возможным замену части чиновников на нейросеть

Губернатор ХМАО не исключает, что в будущем нейросети могут заменить чиновников

Глава Югры считает возможным замену части чиновников на нейросеть
Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова не исключает, что часть чиновников в будущем можно заменить нейросетью. По ее мнению, времена меняются и требуют новых решений, поэтому большую часть аппарата власти впоследствии может сместить искусственный интеллект. Об этом пишет URA.RU.

«Есть президент - и хватит. А остальные другим делом занимаются. И вот тут эти технологии мне кажется были бы крайне полезны. Чтобы затем губернаторы ушли в эти сетки. Почему нет? Шутки шутками, но это направление, в котором нужно двигаться и освобождать от принятия решений или обслуживания людей», — поделилась глава ХМАО в ходе пресс-конференции на выставке «Россия» в Москве.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 263, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:28
В медицине ИИ запретили. И это правильно. Отдать все ИИ? Заменить чиновников на ИИ? Нет. ИИ в один прекрасный момент уничтожит все человечество. Отдавать власть над людьми этому монстру никак нельзя. Тем более, когда есть русофобский коллективный Запад, который эту нейросеть и ИИ создаёт и ей управляет. Дать команду человеку и дать команду ИИ не есть одно и тоже. Самый высший ИИ высшая нейросеть в мозге человека. И заменять ее олигофреном - ИИ не толко опасно, но и преступно. И когда Губернатор Югры на выставке «Россия» начинает говорить о замене чиновников нейросетью, мне кажется что она бредит.
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:54
Впрочем при таком положении дел в Югре, когда чиновники в приоритет ставят:
- не развитие городского ОТ,
- не развитие социально-культурной сферы,
- не реконструкцию Дома Пионеров и исторического Сургутского жд Вокзала,
- не строительство новых железных дорог,
- не развитие промышленности,
- не строительство комфортного жилья,
- не строительство школ и инфраструктуры для детей,
а занялись многомиллиардные мегапроектами и «собаководством, то
по предложению Губернатора пора ей и ее чиновникам Югры действительно пора «уходить в сетки».
«Почему нет? Шутки-шутками. Но это направление в котором нужно двигаться и освобождать от принятия решений или обслуживания людей».
Такое признание Губернатора смахивает на откровение, что мол надоели мне, вы люди (все что-то просите и на что-то жалуетесь) и пусть с вами и с вашими проблемами занимается «оловянный голос» ИИ из нейросети.
Или это откровение о том, что от нас чиновников уже почти ничего не зависит и мы сами по сути превратилась в роботов и исполнителей приказов вышестоящих «командиров и начальников».
Может от такой роботизации чиновников Россия деградирует в экономике и упала на дно технологической отсталости. Раньше ведь как было.
«Кадры решают все!».
А Наталья Владимировна сегодня предлагает нам:
«Нейросеть решает все!».
Нет. Это неправильный ответ на современные вызовы.
Более того, он опасный и вредный ответ.
С этим модным и опасным увлечением ИИ и нейросеть нужно что-то делать.,
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