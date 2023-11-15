В сургутском окружном кардиоцентре проводят операции «2 в 1»

Сургутский окружной кардиодиспансер достиг значительного прогресса в хирургическом лечении фибрилляции предсердий, успешно реализуя инновационную операцию, объединяющую два важных направления – устранение аритмии и профилактику инсульта. За последние два года объем таких операций вырос в семь раз.

Заведующий оперблоком кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Олег Ибрагимов поделился деталями новой методики. Фибрилляция предсердий, широко распространенное нарушение ритма сердца, может приводить к серьезным осложнениям, включая сердечную недостаточность и ишемический инсульт. Новый метод хирургического вмешательства позволяет значительно снизить риск этих осложнений.

Операция проводится максимально щадящим способом: кардиохирург доставляет инструменты к сердцу через небольшие проколы в грудной клетке, контролируя свои действия при помощи видеокамеры и монитора. В ходе одной операции, длительностью около 100 минут, выполняется торакоскопическая абляция для избавления от аритмии, а также окклюзия ушка левого предсердия для предотвращения образования тромбов.

С декабря 2021 года, когда была выполнена первая операция с использованием эндоскопической установки, врачи кардиодиспансера провели более 30 таких вмешательств. Планы специалистов включают постепенное увеличение количества подобных операций, что открывает новые перспективы в лечении кардиологических пациентов в регионе.