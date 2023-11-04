Акция «Ночь искусств» пройдет в югорских городах 4 ноября

В городах и поселениях ХМАО 4 ноября пройдет Всероссийская ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году мероприятия приурочили ко Дню народного единства - они пройдут под девизом «Россия объединяет», сообщает региональный департамент культуры.

Учреждения региона подготовили интересные программы. Так, в Ханты-Мансийске в акции участвуют государственная библиотека Югры, Музей геологии, нефти и газа, Музей природы и человека, государственный художественный музей, Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», Окружной дом народного творчества и другие.

В Сургуте можно пойти в музыкально-драматический театр, художественный и краеведческий музеи, а также в галерею современного искусства «Стерх» и культурный центр «Порт».

Подробнее о мероприятиях в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нягани — в статье депкультуры округа.