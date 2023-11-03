Губернатор Югры провела встречу с жителями Лангепаса

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает серию поездок в муниципалитеты автономного округа. Мероприятия нацелены на определение приоритетов развития территории в преддверии ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Югры за 2023 год, инвестиционного послания и ежегодного обращения к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам думы автономного округа. Очередной муниципалитет, куда с визитом приехала глава региона, стал Лангепас.

По словам Натальи Комаровой, в 2022 году Лангепас поднялся с 21-го на 12-е место в рейтинге эффективности муниципальных образований региона. По прогнозам, в 2023-м показатели социально-экономического развития города останутся на уровне прошлого года, а некоторые даже превысят их.

«Прирост населения составит 1,2 процента по сравнению с предыдущим годом. Уровень безработицы остается одним из самых низких в регионе – 0,07 процента. Лангепас занимает лидирующие позиции в регионе по сносу деревянного жилого фонда. Снесены 96 домов, до конца года будет снесен еще один деревянный дом, признанный аварийным. Останется три деревянных многоквартирных аварийных дома», – подчеркнула губернатор Югры. Кроме того, за четыре года в Лангепасе благоустроены семь общественных пространств. В 2022 году город стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – благодаря проекту реконструкции центральной площади и прилегающей к ней улицы Ленина.

Центр управления регионом подготовил «тепловую карту» наиболее актуальных вопросов для жителей Лангепаса. Ключевыми темами там стали здравоохранение, благоустройство, состояние дорог и работа ЖКХ. Горожане интересовались сроками запуска проекционных пешеходных переходов и окончания строительства нового корпуса политехнического колледжа.

«На пяти пешеходных переходах консоли уже установлены, сейчас идет установка оптических линз и завершается настройка системы. До 1 декабря проекционные пешеходные переходы начнут работать», – привел информацию глава Лангепаса Сергей Горобченко. В свою очередь, первый заместитель директора департамента образования и науки Югры Снежана Возняк рассказала, что с очередным подрядчиком по политехническому колледжу был расторгнут контракт: «Сейчас ведутся работы по заключению нового. Мы верим, что в 2024 году работы будут закончены, и с 1 сентября ребята приступят к занятиям в новом корпусе».

Обсуждались на встрече и планы развития на следующий год. Губернатор отметила, что их основой станут проекты из народной программы – Карты развития Югры. Из 16 проектов Лангепаса, вошедших в документ, десять уже реализованы. В планах на 2024 год – завершение реконструкции центральной площади и строительство стадиона ГТО возле школы №2.

Одна из новаций нынешней серии рабочих поездок Натальи Комаровой по муниципалитетам стало онлайн-голосование, которое проходит на каждой территории, и завершится 19 ноября. В нем жители могут поддержать лучшие проекты уходящего года и выбрать приоритет на 2024 год, а также предложить свою главную тему 2024 года в Югре. Все это ляжет в основу отчета о работе правительства Югры, инвестиционного послания и обращения губернатора к депутатам и жителям региона, которое состоится в конце ноября.

Департамент внутренней политики Югры также указывает, что у жителей Лангепаса, которые по какой-либо причине не смогли обратиться к губернатору лично, также была возможность до и после завершения встречи задать вопросы на консультационных площадках специалистам администрации, представителям исполнительных органов власти и фонда «Защитники Отечества».

В конце Наталья Комарова отметила, что все жители региона – Команда Югры, России и президента нашей страны. Запись разговора доступна на странице губернатора ВКонтакте, она собрала уже почти 45 тысяч просмотров.