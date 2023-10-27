Фильм режиссера из ХМАО покажут на фестивале во Франции

Фильм югорского режиссера Александра Ханта «Межсезонье» покажут на фестивале во Франции. Дни российского кино проходят с 24 октября по 5 ноября в Каннах, Вильфранш-сюр-Мер, Ментоне и Биаррице.

«Фильм режиссера из Югры Александра Ханта «Межсезонье» вошел в программу фестиваля (премьера фильма состоялась в 2022 году на кинофестивале «Дух огня»)», - сообщается на сайте концертно-театрального центра «Югра-Классик».

Также на фестивале покажут российские фильмы «Снегирь», «Похожий человек», «Скоро кончится лето», «Сестры».

«Интерес французской аудитории к российскому артхаусу всегда был высок, и новые работы российских режиссеров, несомненно, привлекут внимание французских синефилов», — отметили в Роскино.