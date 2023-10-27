«Умный» стадион планируют построить в Лянторе

В Лянторе планируется построить стадион с «умной площадкой» - наподобие того, что открылся в Солнечном. Об этом сообщил начальник управления физкультуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Сергей Артамонов.

«Федеральная программа развития физической культуры и спорта предусматривает возведение более 250 умных площадок по всей стране, и сегодня одна из них открыта в Сургутском районе. С помощью этого цифрового сервиса жители Сургутского района любого возраста и уровня физической подготовки смогут проводить индивидуальные занятия максимально эффективно. В будущем планируется подобный объект построить в Лянторе. Для этого уже направили заявку в округ на выделение финансирования», - сказал Артамонов на открытии стадиона в Солнечном.

Стадион в Солнечном открыли накануне, 26 октября. Он стал самым большим в Сургутском районе, его площадь составила 10,5 тысяч кв. м. На стадионе установили первую в Сургутском районе «умную» площадку. Она представляет собой зону со спортивными тренажерами, оснащенными специальными QR-кодами. С их помощью любители спорта смогут ознакомиться с программами упражнений, разработанными специально для этих тренажеров.