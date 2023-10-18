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​Наталья Комарова четыре часа отвечала на вопросы нижневартовцев – про благоустройство, жилье, дороги и многое другое

Губернатор Югры совершила рабочую поездку в Нижневартовск

​Наталья Комарова четыре часа отвечала на вопросы нижневартовцев – про благоустройство, жилье, дороги и многое другое
Фото admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает серию рабочих поездок по всем муниципалитетам автономного округа. Продолжаться она будет в течение октября-ноября, и итогом станет масштабный сбор предварительных итогов года от всех местных руководителей, а также обратная связь от жителей региона – все это ляжет в основу отчета правительства Югры и инвестиционного послания губернатора.

В субботу, 14 октября, Наталья Комарова работала в Нижневартовске. Центральным событием традиционно стала очная встреча с жителями города, которая, как и в случае с Сургутом, шла до последнего вопроса и продолжалась более четырех часов.

В приветственном слове глава региона напомнила жителям столицы Самотлора, что они могут проголосовать за лучший городской проект 2023 года и приоритетное направление 2024 года, а также принять участие в определении главной темы следующего года. Все это можно сделать на портале «Открытый регион – Югра».

Наталья Комарова также подчеркнула, что автономный округ демонстрирует хорошие экономические и социальные показатели – об этом говорит, например, седьмое место в рейтинге материального благополучия в России, прирост населения на 16 тысяч человек, а также отличные результаты по промышленному производству. Так, Нижневартовск нарастил объемы своего производства на 12,3 процента (до 52 млрд рублей). «Это то, что сделали вы, уважаемые югорчане, вартовчане. Спасибо вам большое! Как мы уже договорились, с опорой на эти достижения формируем планы на следующий период», – сказала Наталья Комарова.

Значимое городское событие – открытие новой школы в 25-м микрорайоне столицы Самотлора. Наталья Комарова подчеркнула важность комплексного подхода к развитию новых микрорайонов, включающего одновременное строительство социально значимых объектов вместе с жилыми домами, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона.

Нижневартовцы проявили особый интерес к вопросам благоустройства. В ходе разговора представители активной общественности интересовались, будет ли дальше действовать механизм инициативного бюджетирования, пользующийся большим спросом среди граждан. Наталья Комарова дала понять – этот инструмент востребован, а, значит, будет сохранен. В свою очередь, глава города Дмитрий Кощенко напомнил и о других возможностях вартовчан – рейтинговом голосование и «Марафоне благоустройства», которые направлены на благоустройство придомовых территорий.

«В этом году мы завершили второй этап благоустройства набережной, первый этап «Учительского бульвара» – проекта, реализованного по инициативе жителей, – подчеркнул градоначальник. – С тех пор, как появился механизм инициативного бюджетирования, было реализовано 50 проектов, на которые было направлено более 180 миллионов рублей. В этом году мы реализовали пять таких инициатив, общая стоимость которых составила 31 миллион рублей».

Одна из участниц встречи подняла проблему условий выкупа жилья, находящегося в собственности государства, отметив, что требования для приобретения права собственности в Нижневартовске являются более строгими, чем в других муниципалитетах Югры. Наталья Комарова посчитала постановку вопроса справедливой и поручила главе города организовать публичные слушания для обсуждения возможных изменений в условиях приобретения жилья.

Предприниматель Андрей Сторжак высказал предложение о выделении помещений для социальных предприятий, что нашло поддержку у губернатора. Наталья Комарова нацелила главу города на создание реестра нуждающихся в помещениях и комплексное решение этой проблемы с учетом конкретных форматов и требований социальных предприятий.

Еще одной значимой темой стал вопрос строительства дорог в городе. На встрече было объявлено о запланированных участках для ремонта в следующем году: от улицы Северной до пересечения улиц Интернациональной и Ханты-Мансийской и участок на другой стороне улицы Мира. Наталья Комарова также поручила рассмотреть возможность дополнительного выделения средств на ремонт дорог в 2024 году, с целью улучшения транспортной инфраструктуры города.

Ключевая новация нынешнего сезона рабочих поездок главы Югры по муниципалитетам – опросы, посвященные достижениям и планам муниципалитета. Все участники встречи могли пройти на страницу опроса по QR-коду и высказать свое мнение. И это – не праздный сбор информации, а реальный инструмент изменения жизни города, так как предложения, которые получат наибольшую поддержку в ходе открытых встреч и голосования, будут учтены при подготовке отчета за 2023 год. А победившие проекты на 2024 год войдут в инвестиционное послание губернатора, то есть будут обеспечены финансированием – а это большая часть дела.

Также каждый желающий может до 19 ноября проголосовать на портале «Открытый регион – Югра» по теме предстоящего года. Наталья Комарова озвучит ее в декабре во время большого итогового выступления перед думой и широкой общественностью автономного округа.


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Сегодня в 15:58, просмотров: 231, комментариев: 0
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