Губернатор Югры встретилась с дольщиками проблемных домов в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках своего рабочего визита в Сургут провела встречу с участниками долевого строительства домов №1 и №2 в ЖК «Любимый». Эти объекты попали в единый реестр проблемных домов в 2020 году, напоминает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

В ходе встречи было объявлено, что было достигнуто соглашение между правительством Ханты-Мансийского автономного округа и публичной правовой компанией «Фонд развития территорий» о завершении строительства. В осеннем сезоне 2022 года на объекте появился новый подрядчик – компания «Хаус Групп».

«В первом доме будут восстановлены права 207 югорчан, во втором – 79 граждан. Первый дом получил заключение о соответствии, введен в эксплуатацию. С 30 октября начнем выдавать ключи гражданам. Совместно с администрацией города будет оказана помощь, чтобы граждане как можно быстрее в режиме одного окна зарегистрировать право собственности», – прокомментировал исполнительный директор фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Югры Михаил Павлов.

Жительница ЖК «Любимый» Екатерина Гурова выразила благодарность губернатору и новому подрядчику за решение проблемы: «Дом достроили. Спасибо подрядчику, губернатору. После включения Натальи Комаровой в нашу проблему, стройка пошла».

На встрече также был поднят вопрос создания социальной инфраструктуры на этой территории. Губернатор поручила профильным окружным ведомствам рассмотреть возможность строительства школ и детских садов. «Хорошо, что мы вам пригодились. Это большое дело. Остается организовать работу по оформлению документов на собственников, найти решение. Объекты образования создавайте так, чтобы это был комплекс с современными образовательными программами», - отметила Наталья Комарова.