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Полицейские раскрыли таинственное убийство 18-летней давности в Лянторе

В Сургутском районе раскрыли убийство, которое произошло в Лянторе в 2005 году

Полицейские раскрыли таинственное убийство 18-летней давности в Лянторе
Фото: ru.freepik.com

В Сургутском районе полицейские смогли раскрыть убийство 18-летней давности, которое произошло в Лянторе. Силовики отрабатывали версию, что предполагаемый преступник много лет скрывался за пределами Югры. Так, убийцу задержали на территории Приморского края, рассказал «Вестнику» начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Сургутскому району Денис Капустин.

«35-летний мужчина увиделся со своим должником, между ними произошел спор по возврату денег. Их встреча проходила в машине, где в ходе конфликта должник-убийца нанес своей жертве ножевое ранение и отвез его до подъезда дома, где ранее его когда-то высаживал, – поделился с изданием глава ведомства. − После опроса круга знакомых должника, у которых также с ним возникали конфликты по поводу долгов и возможных свидетелей, нам удалось выйти на «горячий след».

Ранее полицейский Югры задержали мужчину, объявленного в розыск за особо тяжкое преступление.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 152, комментариев: 0
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