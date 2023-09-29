Губернатор Югры ответила на вопросы депутатов окружной думы

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с представителями депутатских фракций думы автономного округа, куда входят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Представитель фракции «Единая Россия» Василий Филипенко предложил ввести ценз оседлости для получения региональных льгот в связи с усилением миграционных процессов. Наталья Комарова отметила, что правительство автономного округа готово рассмотреть конкретные предложения по данной инициативе.

Также были обсуждены меры по минимизации социальных последствий от повышения цен на бензин и дизтопливо. Губернатор подчеркнула, что Югра следует федеральным мерам, включая временное ограничение на экспорт автомобильного топлива для стабилизации внутреннего рынка. «Мера жесткая, но она срабатывает, – отметила Наталья Комарова. – Правительством автономного округа организован контроль за динамикой цен на ГСМ, ценообразованием, отмечу, что цены на ГСМ в Югре не выше, чем по стране».

Представители фракций КПРФ и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» подняли вопросы доступности среднего образования в различных муниципалитетах округа. Например, вопросы реконструкции школы в микрорайоне Южный и сроки реконструкции школы №1 в Советском.

Одной из тем для разговора стали результаты выборов. Председатель думы округа, секретарь регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков поблагодарил Наталью Комарову и правительство автономного округа за скоординированную работу по подготовке и проведению голосования. «Югорчане ощущают себя Командой Югры – постоянно получаю подтверждение тому. Важно работать в поле, с людьми, чтобы каждый из нас знал свою команду», – резюмировала глава региона.