Второе ДТП с погибшим произошло на югорской трассе за утро

В Югре на трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» погиб пассажир легкового автомобиля. Это вторая смертельная авария за утро в регионе.

ДТП произошло на 643 километре трассы. По данным окружной Госавтоинспекции, 30-летняя водитель Chevrolet Cruze, двигаясь со стороны Нефтеюганска в сторону Тюмени, не справилась с управлением, зацепила обочину и выехала на встречную полосу дороги, где столкнулась с автоцистерной.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet Cruze погиб на месте происшествия, водитель доставлена в медучреждение», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также сегодня утром в Сургутском районе столкнулись грузовик и «Соболь». В результате аварии погиб 20-летний водитель.