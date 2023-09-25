В Сургутском районе газель столкнулась с грузовиком: водитель скончался от полученных травм

В Сургутском районе произошло ДТП, в котором погиб молодой водитель. Инцидент произошел сегодня, 25 сентября, в 5 утра на 47 километре автодороги «Нефтеюганск – Сургут».

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Соболь», двигаясь из Нефтеюганска в сторону Сургута, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «MAN» под управлением 41-летнего мужчины. Водитель «Соболя» погиб на месте происшествия до прибытия медиков.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.