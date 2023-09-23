Кино о представительнице коренного народа ХМАО оценили на международном фестивале

Кино о представительнице коренного народа ХМАО выиграло приз на международном конкурсе документальных фильмов «Флаэртиана». Лента «Таня. Лето. Зима» Александра Авилова получила награду за оригинальное художественное оформление «Серебряный Нанук».

За главный приз «Золотой Нанук» боролись 13 кинорежиссеров из Китая, США, Центральной Африки, европейских стран.

Фильм «Таня. Лето. Зима» повествует об охотнице Татьяне Семиняко – представительнице народа ханты. Женщина и ее семья ведут традиционный образ жизни, живут одни на своих угодьях. Занимаются охотой и рыбалкой. Язык леса и философию охоты Татьяна узнала раньше, чем научилась читать и писать. Сейчас женщина учит жить в гармонии с природой своих детей.