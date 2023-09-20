Юные футболисты из Советского района сыграют в «Лужниках» в Москве

Ученики школы поселка Зеленоборск Советского района примут участие в первом всероссийском турнире школьной футбольной лиги. Турнир пройдет с 20 по 24 сентября в «Лужниках» в Москве. В футбол сыграют 96 команд из 65 регионов страны, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«Юниоры сыграют в трех возрастных группах: с 10 до 11 лет, с 12 до 13 лет и с 14 до 15 лет. В рамках турнира его участники также встретятся с футболистами сборной России и медиалиги», - рассказали подробности в пресс-службе.

Турнир является частью проекта «Футбол в школе», в рамках которого у школьников появилась возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. В новом учебном году число участников превысит один миллион школьников из почти четырех тысяч школ в 83 регионах России.