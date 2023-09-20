Врачи прооперировали женщину, когда приехала в командировку в Когалым

Врачи Когалыма спасли женщину с острым воспалением брюшной полости и гнойными образованиями придатков матки. Пациентка поступила в больницу с жалобами на сильные боли в животе, слабость, высокую температуру, обморочное состояние и кровянисто-гнойные выделения.

Как оказалось, незадолго до своей служебной поездки в Когалым у женщины была операция. Она чувствовала себя нормально, но через несколько дней ее состояние ухудшилось. Пациентке была назначена антибактериальная и противовоспалительная терапия.

«Ситуация осложнялась спаечным процессом от перенесенного хирургического вмешательства по месту проживания пациентки. Сформировалась воспалительная реакция – прямая угроза жизни пациентки: счет шел буквально на часы», – рассказал ассистирующий врач-хирург Гусейн Мусаев.

Пациентке была проведена лапароскопия — малоинвазивное оперативное вмешательство длительностью 4,5 часа. Операция прошла успешно. Женщине удалось сохранить не только жизнь, но и репродуктивную функцию органа. Спустя 18 дней с положительной динамикой и в удовлетворительном состоянии пациентку выписали домой.