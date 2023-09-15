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​Югра вошла в 11 регионов, где Росмолодежь по поручению президента откроет центр повышения компетенций

В Югре откроют центр повышения компетенций для молодежи

​Югра вошла в 11 регионов, где Росмолодежь по поручению президента откроет центр повышения компетенций
Фото rsv.ru

В Ханты-Мансийском районе на базе парка «Добрино» откроется центр повышения компетенций для молодежи. Решение об этом было принято по итогам конкурса, который провело Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) по поручению президента Владимира Путина. Как рассказала губернатор Наталья Комарова, Югра вошла в число 11 регионов, чьи заявки были объявлены победителями конкурса. При этом проект «Добрино» вошел в топ-3 по суммарному количеству баллов. А в ходе онлайн-заседания заместитель главы Росмолодежи Дамир Фаттахов отдельно отметил заявку Югры как лучшую.

«Подведены итоги Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по молодежной политике среди субъектов Российской Федерации, о котором вам, уважаемые земляки, рассказывала в марте (инициатива президента России Владимира Путина). Наш проект «Добрино» – в числе 11 регионов-победителей, – написала Наталья Комарова. – Югорский проект получил высокую оценку федеральных экспертов по направлению «общественные инициативы, развитие гражданского общества и добровольчества». По их мнению, именно в этом направлении Югра готова делиться накопленным опытом и знаниями, транслировать региональные практики на федеральный уровень».

В числе других регионов, победивших в конкурсе – наши северные соседи с Ямала, а также другие субъекты федерации из разных частей России – от Калининградской области до Сахалина, Хабаровска и Камчатки. Направления у всех разные – наука, карьера, предпринимательство, технологии, экология, медиа, сельская молодежь, безопасность, государственное и муниципальное управление, а также туризм и гостеприимство (в этой номинации выиграл ЯНАО).

Как отмечает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, центр будет участвовать в реализации государственной молодежной политики, а его функцией станет повышение уровня компетенций молодежи, поддержка молодежных общественных организаций, добровольческих объединений, некоммерческих организаций, и их инициатив.

«Реализация проекта повысит уровень компетенций лидеров, специалистов СОНКО, работающих с молодежью, – продолжила глава региона. – Свою деятельность центр начнет уже в 2024 году, полностью строительство завершится к концу 2025 года. К 2026 году планируем вовлечь 10,3 тысячи молодых людей, реализовать более 700 инициатив. С заботой о молодых людях продолжаем создавать в регионе благоприятные условия, возможности для развития. Добро пожаловать в Югру!»

«Центры начнут работу уже в 2024 году, – отмечает руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. – На 2024-2026 гг. их финансирование составит более 5 млрд рублей из региональных источников и внебюджетных средств (в 8 регионах планируют строительство новых объектов, в 2 – капитальный ремонт, в 1 – используют действующую инфраструктуру). Планируем, что к концу следующего года центры вовлекут в свою работу не менее 54 тысяч молодых людей и обучат 16,5 тысяч человек».

Центры компетенций – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». На этих площадках студенты сначала проходят диагностику своих универсальных компетенций (soft skills), а затем работают над ними в рамках индивидуальной траектории развития. На выходе студенты получают «паспорт компетенций», а работодатель – специалистов с развитыми не только профессиональными, но и надпрофессиональными навыками.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 204, комментариев: 0
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