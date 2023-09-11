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Югорчанин до смерти забил щенка деревянным бруском

В Югре завели уголовное дело против мужчины, который избил щенка палкой

Югорчанин до смерти забил щенка деревянным бруском
Фото: pixabay

В Кондинском районе возбудили уголовное дело против жителя одного из поселений, который до смерти избил щенка деревянным бруском. В полицию об этом сообщила югорчанка.

После получения информации об инциденте сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место происшествия. Полицейские изъяли тело животного и направили его на судебную ветеринарную экспертизу. Кроме того, обнаружена и изъята палка, которой предположительно были нанесены увечья.

«В настоящее время дознавателями ОМВД России по Кондинскому району в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». Наказание по данной статье составляет до трех лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения – обязательство о явке», – сообщили в УМВД Югры.

Ранее в Лангепасе произошел подобный случай. Мужчина зверски убил собаку и уснул на ее трупе.


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Сегодня в 12:49, просмотров: 217, комментариев: 0
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