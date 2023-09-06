Делегация Югры работает на Форуме социальных инноваций регионов в Москве

В рамках Московского урбанистического форума (МУФ-2023) состоится V Форум социальных инноваций регионов, в котором примет участие делегация от правительства Югры. В течение четырех дней ожидается проведение более 50 мероприятий и участие более 300 специалистов. Среди представителей Югры – 15 экспертов, включая заместителей губернатора, руководителей региональных департаментов и профильных специалистов, сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона.

V Форум социальных инноваций регионов предоставляет уникальную возможность обмена опытом и презентации уникальных проектов, направленных на развитие здорового общества, цифровую трансформацию социальной сферы, создание современных моделей рынка труда и стандартов подготовки кадров, а также поддержку социальных инициатив. На форуме представители регионов смогут ознакомиться с федеральными программами и мерами поддержки, а также обсудить актуальные вопросы реализации государственной социальной политики и развития социальной инфраструктуры.

Деловая программа форума охватывает широкий спектр тем, включая медицину, карьеру, семейное благополучие, психологическое благополучие, высокие технологии и социальную поддержку, и в этих сферах регион поделится наработанным опытом. В частности, директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева расскажет участникам мероприятия об экосистеме сопровождения мобилизованных и ушедших на линию соприкосновения мужчин и членов их семей в рамках дискуссии «Пять шагов к привычной жизни», которая состоится 6 сентября.