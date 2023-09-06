В Югре за сутки выявили 17 заболевших ковидом - максимум за последнее время

За минувшие сутки в ХМАО выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Это число стало максимальным за последние недели. Новые заболевшие зарегистрированы в четырех муниципалитетах: в Сургуте - 11, Ханты-Мансийске - 4, Октябрьском районе и Покачи - по 1, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 4 новых случая, 18-29 лет – 3 случая, 30-49 лет – 8, 50-64 лет – 1, старше 65 лет – 1. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 17 случаев, завозных случаев не установлено», - говорится в сообщении.

У всех новых заболевших ковид протекает с симптомами ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в Югре за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом выросла на 30,6%. За минувшую неделю, с 28 августа по 3 сентября, в регионе зарегистрировали 61 случай ковида.