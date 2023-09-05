Заболеваемость ковидом в ХМАО выросла на 30,6% за последние четыре недели

В Югре за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом выросла на 30,6%. За минувшую неделю, с 28 сентября по 3 октября, в регионе зарегистрировали 61 случай ковида (или 3,5 случая на 100 тыс. населения), сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«Заболеваемость регистрировалась в Сургуте, Ханты-Мансийске, Урае, Нягани и Березовском районе. В Ханты-Мансийском, Сургутском районах, Нижневартовске, Когалыме и Радужном – единичные случаи», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что югорчане стали чаще заражаться ковидом в общественных местах с массовым скоплением людей (рост на 10% за неделю). На втором месте - заражения в семьях.

В структуре диагнозов доля пневмоний снизилась до 1,6%, доля случаев ОРВИ осталась на уровне прошлой недели – 98,4%. Также зарегистрирован 1 случай заболевания ковид-пневмонией.