В ХМАО дети напомнили водителям о правилах дорожного движения

ГИБДД провела в городах и поселках ХМАО акцию «Дорогу пешеходу!» с участием детей. Задачей стало напоминание водителям о необходимости соблюдать правила безопасного проезда пешеходных переходов и установленной скорости движения вблизи образовательных организаций, сообщили в пресс-службе ведомства.

«”Водитель, будь бдителен!”, “Дорогу пешеходу!”, “Внимание, на дороге дети!”, – подобные обращения в виде ярких обращений объединили сотни детей Югры. В виде живой инсталляции школьники выстроились вблизи пешеходных переходов, привлекая внимание водителей плакатами по ПДД», - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники ДПС останавливали водителей, а дети вручали им тематические памятки с напоминанием о важности проявления взаимоуважения на дороге.

Ранее сообщалось, что в ХМАО за семь месяцев 2023 года произошло 113 ДТП с участием детей. В авариях четыре ребенка погибли, еще 116 получили травмы.