113 ДТП с участием детей произошло в Югре с начала года, четыре ребенка погибли

В ХМАО за семь месяцев 2023 года произошло 113 ДТП с участием детей. В авариях четыре ребенка погибли, еще 116 получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«В 40% случаев дети являлись пассажирами. При этом каждого третьего ребенка, получившего травмы в ДТП, водители перевозили без использования пассивных средств защиты», - отметили в пресс-службе ведомства.

Также дети попадали в ДТП по собственной неосторожности. Основная причина таких аварий - неправильное пересечение проезжей части юными пешеходами и велосипедистами.

Ранее сообщалось, что за период с января по июль 2023 года в ХМАО произошло 638 ДТП, в которых 70 человек погибли и еще 852 получили ранения различной степени тяжести. Основными причинами аварий стали несоблюдение очередности проезда перекрестков и выезд на полосу встречного движения.