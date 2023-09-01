В Нефтеюганске может закрыться единственный в городе кинотеатр «Юган». Причина - низкая рентабельность заведения, сообщил владелец здания Сергей Шокин.

«Пока что кинотеатр работает, но закроется он в любом случае, я думаю. Это просто стало нерентабельно: нет контента, люди не ходят, цены на обслуживание здания растут. Нет смысла держать даже один кинозал, так как средняя посещаемость — 5 человек на сеанс. В понедельник и вторник мы даже не открываемся», — рассказал бизнесмен Ura.ru.

Ранее стало известно, что Минкульт запретил показ «Барби» и «Оппенгеймер» на больших экранах. В ведомстве заявили, что эти картины не отвечают запросу страны на сохранение «традиционных» ценностей.