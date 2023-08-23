Пять человек пострадали при столкновении Nissan и KIA на югорской трассе

В Нефтеюганском районе нарушение правил обгона обернулось ДТП с пятью пострадавшими. Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО, авария случилась днем накануне, 22 августа, на 20 км автодороги «Нефтеюганск - Сургут». Предварительно установлено, что 39-летний водитель Nissan перед выполнением обгона не убедился в безопасности перестроения и столкнулся со встречным KIA под управлением 48-летнего мужчины.

«В результате ДТП 5 человек получили травмы: пассажирка Nissan, водитель Kia и три его пассажира, двое из них несовершеннолетние мальчики», - отметили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что первую помощь пострадавшим оказали инспекторы ДПС. Они наложили шины и перевязали раны.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 9 получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.