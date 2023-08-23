В Югре вновь пройдет благотворительная акция «Дети вместо цветов»

В городах Югры вновь стартует ежегодная акция «Дети вместо цветов». Родителям школьников предлагается подарить учителю всего один букет от класса на 1 сентября, а сэкономленные деньги направить на лечение тяжелобольных детей и подростков.

Акцию проводит благотворительный фонд «Траектория Надежды», именно на помощь их подопечных и предлагается направить собранные средства. Отмечается, что всем участникам будут выписаны благодарственные письма.

Наиболее подробно о проекте можно узнать здесь. По всем вопросам обращаться по номерам: 89227801149 (мессенджеры) или 51-11-80 (звонки).