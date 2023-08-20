Площадь лесных пожаров в Югре сократилась в 30 раз за сутки

В Югре площадь лесных пожаров сократилась в 30 раз за сутки. По данным на утро сегодняшнего дня, в округе тушат 4 возгорания в лесах на общей площади 16 га. Днем ранее было 12 лесных пожаров на общей площади 500 га и один ландшафтный на площади 2 га. За сутки в ХМАО потушили 11 лесных пожаров и одно ландшафтное возгорание, сообщает телеграм-канал регионального департамента недропользования.

«Очаги возгораний возникли из-за грозовой активности. В тушении пожаров задействованы 33 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование лесов осуществляется в постоянном режиме», - говорится в сообщении.

В Югре действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи.