За сутки в ХМАО потушили восемь лесных пожаров

В Югре бушуют 12 лесных и 1 ландшафтный пожары. Их локализовали в Березовском, Кондинском, Самаровском, Советском, Сургутском и Юганском лесничествах.

«В тушении пожаров задействованы порядка 180 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», главного управление МЧС России по Югре. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», – рассказали в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.

За сутки в регионе потушили 8 лесных пожаров. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали:

165 ландшафтных пожаров на площади 27562,53 га;

618 лесных пожаров на площади 61760,12 га;

7 возгораний на землях ООПТ на площади 525,1 га.

«Напоминаем, в Югре действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи», – подчеркнули в депнедрах региона.