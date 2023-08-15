70 человек погибли и 852 получили травмы в ДТП с начала года в ХМАО

В ХМАО за период с января по июль 2023 года произошло 638 ДТП, в которых 70 человек погибли и еще 852 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем телеграм-канале.

«Основными причинами автоаварий стали: несоблюдение очередности проезда перекрестков и выезд на полосу встречного движения», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что Госавтоинспекция Югры проводит различные мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, но безопасность зависит также от ответственности и сознательности всех участников дорожного движения.